Chiesa ancora inagibile | Lavori attesi da 14 anni

La chiesa di San Possidonio rimane ancora inagibile dopo 14 anni di attese per i lavori di ristrutturazione. La sindaca, con il sostegno dell’intera giunta, ha chiesto un intervento deciso e rapido per risolvere la situazione. La richiesta arriva in un momento in cui si evidenzia la necessità di un cambiamento di passo da parte delle autorità competenti. La chiesa continua a rimanere chiusa al pubblico a causa dei lavori ancora da completare.

"Serve un cambio di passo" e a chiederlo per la chiesa di San Possidonio, col peso di tutta la sua autorità e l’appoggio della intera giunta, è la sindaca Veronica Morselli. Luogo di culto dedicato a San Possidonio Vescovo, la chiesa resa inagibile per i crolli dovuti al sisma Emilia 2012, è ancora praticamente nelle condizioni di 14 anni fa. E questo ha fatto sbottare la prima cittadina e l’amministrazione, che nell’aprile 2025 avevano avuto assicurazioni dall’architetto Sandra Losi, direttore dell’Ufficio Patrimonio Immobiliare della Diocesi di Carpi, e dall’architetto Mario Pifferi, Rup dell’intervento, che i lavori di riparazione e restauro dell’edificio religioso avrebbero potuto essere avviati a primavera di quest’anno, una volta completato l’iter di approvazione progettuale e svolta la gara di affidamento lavori.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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