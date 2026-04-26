Chiellini | Soddisfazione Next Gen Si è detto che l’Under 23 non serve al calcio italiano ma vi cito questi dati

Giorgio Chiellini ha espresso soddisfazione per il progetto Next Gen, sottolineando che alcuni hanno sostenuto che l’Under 23 non fosse utile al calcio italiano. In una dichiarazione, il difensore ha citato alcuni dati per supportare la propria posizione, senza specificare quali siano. La discussione sull’efficacia di questa categoria giovanile continua a essere al centro di dibattiti tra addetti ai lavori e appassionati.

Gatti Juventus, il difensore bianconero a San Siro osservato speciale anche in chiave calciomercato. Le squadre interessate a lui Muharemovic Juve, il Sassuolo cambia le carte in tavola? Le parole di Carnevali non lasciano dubbi. Gli aggiornamenti Juventus Next Gen Bra 2-2: bianconeri che chiudono quinti la regular season, ora i playoff! Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo. Su Beccari.» Juventus Women Roma 0-1: Dragoni quasi per lo scudetto. Terzo posto in bilico Settore giovanile Juve: Under 15 da derby, i 100 gol dell’Under 16 e l’imbattibilità dell’Under 17.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiellini: «Soddisfazione Next Gen. Si è detto che l’Under 23 non serve al calcio italiano, ma vi cito questi dati» Notizie correlate Al calcio italiano non serve un miracolo ma un buon ufficio tecnicodi Marco Quargentan Siamo onesti: se il “Bel Paese” fosse un’azienda, l’attuale reparto sportivo nel suo complesso sarebbe uno dei pochissimi a non... Clamoroso nel calcio, l’allenatore italiano ha detto sì: cambia la panchinaSvolta in casa Tottenham: Roberto De Zerbi è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore degli Spurs, con un’intesa di massima ormai raggiunta... Aggiornamenti e contenuti dedicati Juve Next Gen scatenata: doppio colpo di Chiellini, la soddisfazione di MonteroTORINO - Sta prendendo piano piano forma la nuova Juve Next Gen targata Paolo Montero. Dopo i rinnovi annuali di due pilastri come Simone Guerra e Fabrizio Poli ora il direttore sportivo Claudio ... tuttosport.com Pagina 0 | Chiellini, la Juve Next Gen come Harvard: Il prossimo Yildiz e l’esempio AdzicChiellini: Vederli crescere qui e poi esordire è un grande orgoglio Proprio il numero degli esordi è importante 37 dal 2017-18 fino a oggi: Da quando la denominazione è passata da Juventus Under 23 ... tuttosport.com