La consulente di Chiara Petrolini ha dichiarato che la donna avrebbe sofferto di una condizione chiamata “negazione della gravidanza”. Secondo quanto riferito, Petrolini non si sarebbe resa conto di essere incinta a causa di questo disturbo, che può impedire di riconoscere la gravidanza stessa. La questione viene ora considerata nel contesto di un procedimento legale in corso.

Non si sarebbe resa conto delle gravidanze a causa di un disturbo chiamato “denial of pregnancy”. Chiara Petrolini è stata condannata a 24 anni e tre mesi, ma la sua consulente ha spiegato il punto di vista della difesa La sentenza in primo grado è stata emessa:24 anni e tre mesiper aver presumibilmente ucciso il secondo figlio appena nato. Si è chiuso così il primo processo a carico diChiara Petrolini, che è stata riconosciutacapace di intendere e di volereed è stata assolta per l’omicidio del primogenito, anche lui sepolto in giardino. In un’intervista alCorriere, Alessandra Bramante, psicoterapeuta chiamata dalla difesa, ha espresso il suo parare professionale in merito alla decisione della Corte d’Assise.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Chiara Petrolini, parla la sua consulente: ‘Ha sofferto di negazione della gravidanza’

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