Una consulente della difesa ha dichiarato che una giovane di Traversetolo non aveva mai avuto consapevolezza della sua gravidanza. Secondo quanto riferito, la donna soffriva di un disturbo che le impediva di rendersi conto del suo stato. La testimonianza si inserisce nel quadro di un procedimento legale in cui si indaga sulle circostanze della sua condizione. La presenza di questa diagnosi viene considerata come un elemento chiave nel caso.

"Si tratta di un caso di gravidanza non percepita: la donna non ha consapevolezza e il corpo non manda i segnali classici". È su questa definizione che la psicoterapeuta Alessandra Bramante fonda la sua lettura del caso di Chiara Petrolini, la 22enne condannata a 24 anni e tre mesi di carcere per l'omicidio del secondo bimbo partorito in casa. Al Corriere della Sera, Bramante sostiene che la giovane non fosse nella condizione di comprendere fino in fondo ciò che stava vivendo., La consulente, incaricata dalla difesa, descrive una situazione psicologica complessa, riconducibile alla cosiddetta negazione inconscia della gravidanza. Un...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Chiara Petrolini, la consulente della difesa: "Una gravidanza mai percepita"

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