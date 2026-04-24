L'avvocato Nicola Tria ha dichiarato che Chiara Petrolini è una vittima, descrivendola come una persona afflitta da una patologia durante la gravidanza, in seguito alla condanna emessa nel suo processo. La sentenza è stata resa nota nelle ultime ore e riguarda il procedimento giudiziario che coinvolge Petrolini. La donna si trova ora di fronte a una decisione giudiziaria che ha suscitato reazioni e commenti nel settore legale.

Nicola Tria, legale di Chiara Petrolini, ha commentato la condanna a 24 anni e 3 mesi della sua assistita. L’avvocato ha ribadito quanto aveva dichiarato durante la sua arringa: “Chiara è una vittima, afflitta da patologia nel corso della gravidanza”. Chiara Petrolini condannata, le parole dell'avvocato "È una vittima" Le parole dell'avvocato dell'ex di Chiara Petrolini Chiara Petrolini condannata, le parole dell’avvocato Dopo la condanna di Chiara Petrolini a 24 anni e 3 mesi per l’omicidio del secondo figlio e per l’occultamento del cadavere del primo figlio, Nicola Tria, legale della donna, ha commentato la sentenza. “Dovremmo leggere le motivazioni.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chiara Petrolini condannata, per l'avvocato Nicola Tria "è una vittima, afflitta da patologia in gravidanza"

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la Repubblica. . Chiara Petrolini è stata condannata a ventiquattro anni e tre mesi per aver ucciso e seppellito il suo secondo figlio, ma è stata assolta dal reato di omicidio per il primo bimbo nato nel maggio del 2023. È questo il verdetto della Corte d’Assise di - facebook.com facebook

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