Una donna è stata condannata a 24 anni di carcere per l’omicidio di un figlio. La criminologa ha commentato la sentenza definendola “incompiuta” e ha evidenziato una presenza di analogie tra questo caso e un altro omicidio avvenuto in passato. La condanna rappresenta il risultato di un processo che ha portato alla conferma di responsabilità, ma la professionista ha espresso perplessità sulla decisione finale.

La condanna a 24 anni e 3 mesi inflitta a Chiara Petrolini, la 22enne di Traversetolo responsabile della morte e del seppellimento dei suoi due neonati, continua a sollevare dubbi tra gli esperti. La criminologa Roberta Bruzzone, attraverso un’analisi dettagliata, ha definito la sentenza “pesante sul piano numerico, ma incompiuta“, evidenziando una profonda discrepanza tra il piano giuridico e quello criminologico. Condanna Chiara Petrolini, cosa pensa Bruzzone Il nodo centrale della critica riguarda l’assoluzione dall’accusa di omicidio per il primo figlio, una decisione che, secondo la Bruzzone, non terrebbe conto della “inquietante coerenza comportamentale” della ragazza.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chiara Petrolini condannata per l’omicidio di un figlio ma per Roberta Bruzzone è una "sentenza incompiuta"

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