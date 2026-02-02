Boom di turisti a Viterbo ma è polemica FdI attacca Frontini | Non è merito suo

A Viterbo arriva un’ondata di turisti, ma la polemica non si ferma. Fratelli d’Italia attacca il sindaco Frontini, criticando le sue dichiarazioni sui dati turistici e mettendo in dubbio che siano tutto merito della sua gestione. La città si riempie di visitatori, ma le discussioni sulla reale svolta restano vive.

“Leggendo le dichiarazioni trionfalistiche dell’amministrazione e della sindaca Frontini sui dati turistici, viene spontaneo chiedersi se si stia parlando della stessa città e, soprattutto, se si abbia il coraggio di dire tutta la verità ai cittadini”. Dall'opposizione, Fratelli d'Italia, con il suo gruppo consiliare e il circolo cittadino attacca la prima cittadina per quella che a loro detta è la “narrazione autocelebrativa” dei numeri sui visitatori a Viterbo nel 2025. “Nessuno mette in discussione i numeri - dichiara il gruppo consiliare -. I dati ci sono e sono pubblici. Quello che è profondamente discutibile e politicamente inaccettabile è la narrazione autocelebrativa secondo cui questo risultato sarebbe il frutto esclusivo, o anche solo prevalentemente, dell’azione dell’attuale amministrazione comunale.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

