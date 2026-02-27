Scuola politica di Forza Italia gli azzurri coccolano Frontini Gasparri | A Viterbo continueremo a vincere grazie Chiara

Gli esponenti di Forza Italia provenienti da diverse regioni si riuniscono a Viterbo per tre giorni presso l'hotel Salus Terme, partecipando all’Accademia delle libertà. Tra i presenti ci sono anche giovani candidati e rappresentanti del partito. Gasparri ha dichiarato che la vittoria a Viterbo continuerà, grazie anche a Chiara Frontini. La scuola politica azzurra si concentra sulla formazione dei futuri amministratori del partito.

I futuri amministratori azzurri provenienti da tutto il paese fanno base per 3 giorni a Viterbo, all'hotel Salus Terme, per l'Accademia delle libertà. Lezioni per formare la classe dirigente di Forza Italia del domani. E all'inaugurazione dell'evento a rubare l'attenzione la sindaca Chiara Frontini “coccolata” dai vertici del partito. Una vicinanza, in vista delle elezioni del 2027, che apre finestre interessanti sul futuro del suo movimento civico e sulle possibili alleanze strategiche. Sul palco, a certificare questo feeling politico, c'erano pesi massimi come il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, i senatori Maurizio Gasparri e Stefania Craxi, il deputato Francesco Battistoni e il presidente della provincia Alessandro Romoli, oltre ovviamente alla stessa prima cittadina. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Cena dei veleni, Chiara Frontini a processo: "Lo affronterò con serenità. Avanti si vada nel lavoro per Viterbo""Sono certa che il dibattimento e il procedimento giudiziario faranno completa chiarezza confermando la totale infondatezza dell'ipotesi di reato".

Votato il bilancio, il centrodestra ritrova l'unità ma senza Forza Italia a cui Frontini approva tutti gli emendamentiConsiglio comunale di Viterbo dedicato al bilancio di previsione che segna un punto di svolta per l'opposizione: per la prima volta, infatti, il...

