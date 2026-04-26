Chi suona stasera? A Rimini nasce Clubbel l' app della movida che ti dice dove c' è musica

Stasera a Rimini arriva una nuova applicazione chiamata Clubbel, pensata per chi vuole scoprire dove si svolge musica e intrattenimento in città. L’app fornisce informazioni sui locali e gli eventi musicali in corso, permettendo agli utenti di conoscere facilmente le location con musica dal vivo o DJ set. La piattaforma si rivolge a chi desidera vivere la movida locale senza perdere tempo a cercare eventi o locali aperti.

A Rimini nasce Clubbel, l'app della movida (e dell'entertainment) che ti dice sempre dove c'è musica. A inventarsela Enrico Sampaoli e Francesco Gabellini, due giovani riminesi che hanno trasformato la loro passione per gli eventi e la musica in una piattaforma digitale che metterà in connessione.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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