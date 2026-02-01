Questa sera a Los Angeles si tiene la 68esima edizione dei Grammy, i premi più importanti della musica. L’evento si svolge nel cuore della città, e molti appassionati seguiranno la cerimonia in diretta. La serata promette musica e spettacolo, con tanti artisti pronti a salire sul palco per ricevere il riconoscimento più ambito.

Questa sera, a Los Angeles, avrà luogo la 68a cerimonia di consegna dei Grammy Awards, che da sempre sono conosciuti anche con il nome di Oscar della musica. Si tratta infatti dei premi che servono a celebrare e, appunto, premiare il meglio della stagione musicale che ci siamo appena lasciati alle spalle e, per gli appassionati di musica, i Grammy sono un vero e proprio appuntamento imperdibile. A condurre la cerimonia in diretta dalla Crypto.com Arena della Città degli Angeli ci sarà Trevor Noah, il comico di origini sudafricane che sarà alla guida della consegna dei premi per il sesto anno consecutivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Grammy 2026, stasera la consegna dei premi della musica: dove e quando vederli

Approfondimenti su Grammy Awards

La notte dei Grammy 2026 promette sorprese.

Nel 2026 il cielo offrirà numerosi eventi astronomici, tra eclissi solari e lunari, superlune e altri spettacoli celesti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Grammy Awards

Argomenti discussi: Grammy Awards 2026: scopri la lista dei candidati; Grammy Awards 2026, annunciati nuovi performer; Grammy 2026: ecco tutti i favoriti da Kendrick Lamar a Sombr, da Lady Gaga a Tyler, The Creator; Grammy Awards 2026: Sabrina Carpenter, Pharrell Williams, Katseye... chi salirà sul palco dal vivo?.

Grammy 2026, stasera la consegna dei premi della musica: dove e quando vederliTutto quello che c'è da sapere sui Grammy Awards 2026: candidati, favoriti e dove vedere lo show ... ilgiornale.it

Tutti i performer (già leggendari) che vedremo sul palco dei Grammy Awards 2026 staseraDai grandi ritorni come Justin Bieber alle nuove icone pop come Sabrina Carpenter: ecco la lista completa degli artisti pronti a infiammare la notte di Los Angeles. Proprio quando pensavamo che i Gram ... elle.com

GRAMMY AWARDS 2026: DOVE VEDERLI, CONDUTTORI E FAVORITI Stasera negli Usa la consegna dei premi: dallo streaming agli artisti in gara, guida all'evento Leggi tutto https://www.rockol.it/news-756700/grammy-awards-2026-dove-vederli-condutto - facebook.com facebook