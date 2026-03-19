chi sono i figli di umberto bossi nati da due relazioni diverse

I figli di Umberto Bossi, nati da due relazioni diverse, sono stati oggetto di attenzione. Il 31 agosto 1975, Bossi convolò a nozze con Gigliola Guidali, una commessa con cui aveva una relazione da cinque anni. Questa informazione riguarda i legami familiari di Bossi e le sue relazioni personali.

Il 31 agosto 1975 Umberto Bossi sposò una commessa, Gigliola Guidali, che era già sua compagna da cinque anni. Bossi aveva 34 anni, era iscritto alla Facoltà di medicina e non aveva un lavoro fisso. Il 6 maggio 1979 i coniugi Bossi ebbero un figlio, Riccardo. Nel 1982 la moglie chiese ed ottenne la separazione. Ad una conferenza Umberto Bossi conobbe Manuela Marrone, di origini siciliane, che divenne la sua seconda moglie il 21 gennaio 1994 e dalla quale ebbe i suoi tre figli Renzo, Roberto Libertà ed Eridano Sirio. Riccardo Bossi, chi sono i figli. Riccardo Bossi è nato il 6 maggio 1979 da Umberto Bossi e la sua prima moglie, Gigliola Guidali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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