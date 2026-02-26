Chi sono le due ex mogli e l’attuale moglie di Mogol

Mogol ha avuto una storia sentimentale complessa, con due matrimoni precedenti prima di sposare l’attuale compagna, Daniela Grimelli. Le sue relazioni passate sono state oggetto di attenzione, e ognuna di esse ha lasciato un segno nella sua vita personale. La sua vicenda sentimentale si intreccia con momenti di cambiamento e crescita, che continuano a essere al centro dell’attenzione pubblica.

Prima dell’attuale moglie Daniela Grimelli, Mogol ha avuto due matrimoni che hanno segnato la sua vita. Il primo, con Serenella De Pedrini, disegnatrice di moda, risale al 1961 e dal loro amore sono nati tre figli: Mario, Alfredo e Carolina. Serenella, figura riservata e lontana dai riflettori, celebra il suo compleanno il 29 settembre, data che ha ispirato una delle canzoni più celebri di Mogol e Battisti, portata al successo dall’Equipe 84. Il secondo matrimonio, con Gabriella Marazzi, ha avuto un inizio altrettanto intenso. Mogol e Gabriella si sono conosciuti negli anni Ottanta, quando lei, rimasta vedova con due figli, ha trovato in lui un nuovo compagno di vita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

