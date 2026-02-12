Massimo Gramellini chi è la moglie Simona Sparaco e chi sono le due ex mogli

Massimo Gramellini ha una vita sentimentale movimentata. È sposato con Simona Sparaco, ma ha avuto anche due ex mogli. La sua storia d’amore è sempre stata sotto i riflettori, tra matrimoni e rotture. La sua vita privata resta un argomento di discussione tra i suoi fan.

La vita sentimentale di Massimo Gramellini non è stata tranquilla anzi, oseremo dire che è stata piuttosto movimentata. Il primo matrimonio è durato solo cinque anni, dal 1993 al 1998, ed è stato con la giornalista Maria Laura Rodotà, figlia del compianto Stefano Rodotà. Da questa unione non è nato alcun figlio. Le seconde nozze sono arrivate con la doppiatrice Elisa Galletta, dalla quale (anche in questo caso) non ha avuto alcun figlio e i due si sono separati. Dunque, dopo ben due matrimoni falliti, Massimo Gramellini trova l’amore e la serenità tanto cercata con scrittrice e sceneggiatrice Simona Sparaco, nata il 14 dicembre a Roma nel 1978. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

