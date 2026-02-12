Massimo Gramellini chi è la moglie Simona Sparaco e chi sono le due ex mogli

Da metropolitanmagazine.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Gramellini ha una vita sentimentale movimentata. È sposato con Simona Sparaco, ma ha avuto anche due ex mogli. La sua storia d’amore è sempre stata sotto i riflettori, tra matrimoni e rotture. La sua vita privata resta un argomento di discussione tra i suoi fan.

La  vita sentimentale  di  Massimo Gramellini  non è stata tranquilla anzi, oseremo dire che è stata piuttosto  movimentata. Il  primo matrimonio  è durato solo cinque anni, dal  1993  al  1998, ed è stato con la giornalista  Maria Laura Rodotà, figlia del compianto  Stefano Rodotà. Da questa unione non è nato alcun figlio. Le seconde nozze sono arrivate con la doppiatrice  Elisa Galletta, dalla quale (anche in questo caso) non ha avuto alcun figlio e i due si sono separati. Dunque, dopo ben due  matrimoni falliti,  Massimo Gramellini  trova  l’amore  e la  serenità  tanto cercata con scrittrice e sceneggiatrice  Simona Sparaco, nata il 14 dicembre a Roma nel 1978. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

massimo gramellini chi 232 la moglie simona sparaco e chi sono le due ex mogli

© Metropolitanmagazine.it - Massimo Gramellini, chi è la moglie Simona Sparaco e chi sono le due ex mogli

Approfondimenti su Massimo Gramellini

Chi sono le due ex mogli di Mogol, Sandra e Gabriella e chi è la moglie Daniela

Mario Biondi ha 10 figli avuti da 4 donne diverse, chi sono le sue ex mogli e chi è la moglie Romina

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Massimo Gramellini

Argomenti discussi: Massimo Gramellini: Per tutta la vita volevo una famiglia, avendola persa quando ero molto piccolo: adesso sono felice. Diventare padre a 58 anni mi ha dato una pazienza che prima non avrei avuto; Ultima fermata; Gramellini sulle gaffe dei telecronisti Rai alla cerimonia di apertura: Rossini, Verdi e Bianchini, viva l'Italia dei fratellini; In altre parole - Puntata del 31/1/2026.

massimo gramellini chi èMassimo Gramellini, chi è la moglie Simona Sparaco e chi sono le due ex mogliLa vita sentimentale di Massimo Gramellini non è stata tranquilla anzi, oseremo dire che è stata piuttosto movimentata. Il primo matrimonio ... msn.com

Massimo Gramellini: «Per tutta la vita volevo una famiglia, avendola persa quando ero molto piccolo: adesso sono felice. Diventare padre a 58 anni mi ha dato una pazienza che ...Mentre si prepara a salire sul palco con lo spettacolo teatrale L'ora di educazione sentimentale, scritto insieme alla moglie Simona Sparaco, il giornalista e scrittore racconta la sua educazione sent ... vanityfair.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.