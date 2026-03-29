Vittorio Sgarbi ha riconosciuto tre figli; Carlo, nato nel 1988 da una relazione con Patrizia Brenner, Alba, nata nel 1998 dalla relazione con Kozeta Hajdini, e Evelina, nata nel 2000 da Barbara Hary. Carlo e Alba sono fratello e sorella di Evelina, tutti figli di Sgarbi provenienti da diverse relazioni.

Vittorio Sgarbi ha riconosciuto tre figli: Carlo (1988), avuto con Patrizia Brenner; Alba (1998), nata dalla relazione con Kozeta Hajdini; ed Evelina (2000), figlia di Barbara Hary. Evelina Sgarbi è stata la prima tra i figli di Sgarbi a essere riconosciuta. Classe 2000, è la terza figlia del critico d’arte – dopo Carlo, il primogenito, e Alba – ed è nata da un’altra relazione di una notte tra Vittorio e una donna di Torino che ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita. Il critico ha più volte confessato apertamente di non aver mai desiderato dei figli e si è sempre definito un “padre biologico”, ammettendo la propria assenza nelle loro vite pur avendoli riconosciuti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono Carlo e Alba, il fratello e la sorella di Evelina (i figli di Vittorio Sgarbi nati da tre relazioni diverse)

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