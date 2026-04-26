Diversi figli dei membri dei Pooh sono riusciti a farsi conoscere nel mondo dello spettacolo, comparendo in programmi televisivi e partecipando a vari progetti artistici. Alcuni di loro hanno scelto di seguire le orme dei genitori, entrando nel settore dell'intrattenimento, mentre altri hanno intrapreso carriere diverse. La loro presenza pubblica si è spesso accompagnata a curiosità da parte del pubblico e dei media.

Alcuni tra i figli dei componenti dei Pooh hanno ereditato la passione per il mondo dello spettacolo, divenendo dei volti noti sul piccolo schermo e non solo. Oggi il gruppo sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica In, in onda dalle 14:00 su Raiuno. Dal primo matrimonio di Roby Facchinetti con Mirella Costa, Roby Facchinetti ha avuto due figlie, Alessandra e Valentina. La primogenita è un’affermata stilista che ha lavorato in passato per Miu Miu, Gucci, Pinko. È stata direttrice creativa di Valentino e Tod’s. La sorella Valentina ha scelto un altro percorso, legato al mondo dello spettacolo, lavorando nell’agenzia fondata dal fratello Francesco, avuto dalla relazione del padre con Rosaria Longoni.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i figli famosi (e non) dei Pooh

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