Il Serale di Amici 25 è iniziato e si svolge a Roma. A fine maggio verranno annunciati i vincitori dei circuiti di Ballo e di Canto, oltre al nome del concorrente che si aggiudicherà la classifica generale. I concorrenti sono stati presentati ufficialmente e partecipano alle varie sfide del programma. La competizione prosegue con la fase finale ancora da definire.

Roma, 21 marzo 2026 - Il Serale di Amici 25 è cominciato. A fine maggio si conosceranno i nomi dei vincitori dei circuiti di Ballo e di Canto e il nome del vincitore o vincitrice della classifica generale. Ad avere avuto accesso alla fase finale del talent show di Maria De Filippi sono ben diciassette allievi. In sostanza, quasi tutti quelli che hanno composto la classe di Amici negli ultimi mesi. I concorrenti del Serale sarebbero dovuti essere dodici, ma le intemperanze di Anna Pettinelli - “Non darò il mio ‘sì’ all’ammissione di nessun allievo se prima non vengono ammessi al Serale i miei cantanti Gard e Opi” - ha fatto propendere la produzione del programma per un ampliamento del cast. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Amici 25, chi sono i concorrenti del Serale: i famosi e chi può vincere

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