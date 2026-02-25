Chi sono Blind, El Ma & Soniko: veri nomi, origini e perché sono diventati famosi. Il percorso tra talent show, premi e nuove hit. Leggi anche: Tredici Pietro di chi è figlio? La storia drammatica dietro il cognome importante Tre storie diverse che si intrecciano fino a diventare un progetto comune. Blind, El Ma & Soniko rappresentano l’incontro tra mondi musicali differenti: l’ attitudine urban, la scrittura pop e la produzione elettronica. Un mix che guarda alla Generazione Z e che punta su un linguaggio diretto, contemporaneo, capace di parlare d’ amore e fragilità con codici attuali. Il loro nome ha iniziato a circolare con forza nel 2025, quando il trio si è imposto ad Area Sanremo con il brano Nei miei DM, una traccia pop-dance pensata per restare in testa fin dal primo ascolto. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Blind, El Ma & Soniko: chi sono e perché sono famosi?

Leggi anche:

Chi sono Blind, El Ma & Soniko e cosa cantano nelle Nuove Proposte di Sanremo 2026

Chi sono Blind, El Ma e Soniko, cantanti in gara tra le Nuove Proposte di Sanremo 2026

Blind El Ma e Soniko volano a Sanremo 2026

Temi più discussi: Blind, El Ma & Soniko, la Gen Z che accende Sanremo; Chi sono Blind, El Ma & Soniko, Nei miei DM un mix di pop, rap ed elettronica; Sanremo 2026, largo ai giovani: Blind, El Ma & Soniko si presentano alla stampa; Sanremo 2026 – Blind, El Ma & Soniko, l’unione fa la forza: il viaggio Nei Miei DM.

Il testo della canzone Nei miei Dm di El Ma, Soniko e Blind a Sanremo 2026Milano, 18 febbraio 2026 - Il trio, inedito sino alla corsa verso il palco del Teatro Ariston, composto da El Ma, Soniko e Blind si esibisce al Festival di Sanremo 2026 con il brano ‘Nei miei Dm’ . quotidiano.net

Blind, El Ma e Soniko a Sanremo 2026: «Ecco il messaggio che vorremmo trovare nei nostri DM»Il trio, che parla apertamente alla Gen Z, si contende la vittoria di Sanremo Giovani insieme a Mazzariello, Angelica Bove e Nicolò Filippucci! cosmopolitan.com

Direttamente da Casa Bontempi Blind, El Ma e Soniko ci raccontano com’è l’esperienza a Sanremo da giovani proposte, con Lucia Monina @luccioola sanremo2026 - facebook.com facebook

sfide di domani, NUOVE PROPOSTE - Nicolò Filippucci vs Blind, El Ma & Soniko. - Angelica Bove vs Mazzariello #Sanremo2026 x.com