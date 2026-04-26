Chi sono e quanto sborsano i privati italiani che finanziano l’ospedale straniero con sede a Roma

Ogni anno, migliaia di cittadini italiani e diverse aziende contribuiscono finanziariamente a un ospedale straniero con sede a Roma. Attraverso firme, bonifici o testamenti, queste persone e imprese destinano fondi per sostenere l’ospedale. Non ci sono dati ufficiali sul totale dei contributi né sull’identità dei donatori, ma le modalità di finanziamento rimangono le stesse nel tempo.

Ogni anno migliaia di cittadini italiani e numerose aziende firmano un modulo, inviano un bonifico, lasciano un testamento. Lo fanno convinti di contribuire a salvare bambini malati. E in massima parte, come vedremo, è proprio così. Ci riferiamo alla “colletta” nazionale che sostiene l'Ospedale.🔗 Leggi su Romatoday.it

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