Scuola e privati Fracassi FLC CGIL attacca Valditara | Quanto affermato dal Ministro è gravissimo Gli andrebbe ricordato che scuola e sanità non sono servizi come altri

Gianna Fracassi, segretaria della FLC CGIL, non le manda a dire al Ministro Valditara. Dice che le sue affermazioni sulla gestione privata della scuola sono gravissime. Fracassi ricorda che scuola e sanità non sono servizi come gli altri e che il Governo dovrebbe pensarci bene prima di mettere in discussione il modello pubblico. La polemica infuria, mentre il dibattito sulla gestione delle scuole si fa sempre più acceso.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.