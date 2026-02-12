Scuola e privati Fracassi FLC CGIL attacca Valditara | Quanto affermato dal Ministro è gravissimo Gli andrebbe ricordato che scuola e sanità non sono servizi come altri
Gianna Fracassi, segretaria della FLC CGIL, non le manda a dire al Ministro Valditara. Dice che le sue affermazioni sulla gestione privata della scuola sono gravissime. Fracassi ricorda che scuola e sanità non sono servizi come gli altri e che il Governo dovrebbe pensarci bene prima di mettere in discussione il modello pubblico. La polemica infuria, mentre il dibattito sulla gestione delle scuole si fa sempre più acceso.
Gianna Fracassi, segretaria FLC CGIL, attacca il Ministro Valditara sulla gestione privata della scuola. Secondo il sindacato, l'ipotesi di affidare i servizi ai privati per vent'anni mette a rischio lo Stato sociale. "Quanto affermato dal Ministro è gravissimo", ha dichiarato Fracassi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su Scuola Privati
Scuola: Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua e Snals Confsal contro il Commissariamento della Regione
Le segreterie provinciali di Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua e Snals Confsal criticano duramente il nuovo decreto di dimensionamento scolastico approvato dalla Regione.
Il ministro Valditara a Spezia: "Coltelli a scuola, in quella scuola serve intervenire. Ma no agli allarmismi"
Il ministro dell'Istruzione Valditara è stato a Spezia, in seguito alla vicenda del ragazzo accoltellato in classe.
Ultime notizie su Scuola Privati
Scuola, l'allarme di Fracassi (Cgil): «Docenti, rischio nuovi tagli. Sud penalizzato»«Temiamo nei prossimi anni nuovi tagli, ancora più imponenti». La Cgil contro il piano del governo, che ha stabilito alcuni tagli al corpo docenti della scuola italiana, seguendo l’andamento del calo ... quotidianodipuglia.it
I contributi privati nella scuola pubblica Non sono da disdegnare, piuttosto chi pensa di rifiutarli sarebbe un irresponsabile. A dirlo è stato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.