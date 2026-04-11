Ospedale vaticano soldi italiani pazienti romani Come i fondi pubblici finiscono allo straniero Bambino Gesù

Recentemente si è approfondito il rapporto tra l’ospedale pediatrico Bambino Gesù e i fondi pubblici italiani. Si è scoperto che una parte delle risorse destinate alla struttura viene poi utilizzata per servizi e interventi che coinvolgono pazienti provenienti da altre nazioni. Questo ha portato a un dibattito sulla provenienza dei finanziamenti e sulla loro destinazione, in un contesto in cui l’istituzione rappresenta un punto di riferimento per molte famiglie romane.

L’ospedale pediatrico Bambino Gesù è percepito dai romani come un simbolo di cura, un centro sanitario d’eccellenza, un riferimento per migliaia di famiglie, un prezioso pezzo di città. Ma sul piano istituzionale il suo profilo è molto più complesso da inquadrare perché al tempo stesso l’OPBG è. 🔗 Leggi su Romatoday.it L’accordo Monaldi-Bambino Gesù: 4 specialisti da Roma a Napoli per 230mila euro in 3 mesi, l’ospedale vaticano esente da responsabilità sui pazientiL'ospedale della Santa Sede ottiene l'esenzione da ogni responsabilità sui pazienti operati dal proprio personale a Napoli. Fs, avviata una raccolta fondi per il “Progetto accoglienza” dell’ospedale Bambino GesùIl gruppo FS conferma il proprio impegno a favore delle persone e delle comunità sostenendo l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù attraverso una... Si parla di: Al Bambino Gesù, la ricerca che diventa cura, tra scienza e speranza. Sanità, Italia Nostra vs Vaticano: No al super Bambino Gesù di PalidoroSuper Bambino Gesù di sei piani minaccia Palidoro. Italia Nostra sfida l’ospedale pediatrico del Vaticano e lancia l’appello per la salvaguardia della Riserva Statale del Litorale Romano. Ad ... affaritaliani.it Accordo Monaldi-Bambino Gesù, cardiochirurghi a Napoli per 230mila euro in 3 mesi. Ospedale vaticano esente da ogni responsabilitàL’ospedale della Santa Sede ottiene l’esenzione da ogni responsabilità sui pazienti operati dal proprio personale medico a Napoli. Duecento euro al giorno a testa per vitto, viaggio e alloggio dei ... fanpage.it