Chi era Quentin Deranque il 23enne di estrema destra ucciso a Lione e perché la sua morte ha fatto esplodere la tensione politica in Francia
Quentin Deranque, un giovane di 23 anni legato a gruppi di estrema destra, è stato ucciso a Lione in circostanze ancora da chiarire. La sua morte ha acceso un acceso dibattito tra le fazioni politiche, alimentando le tensioni già presenti nel paese. Testimoni parlano di scontri tra manifestanti e forze dell’ordine nelle strade della città, mentre sui social si moltiplicano le prese di posizione. La vicenda ha scosso l’intera comunità locale, generando nuove domande sulla sicurezza e il clima politico.
La Francia sta attraversando uno dei momenti di maggiore tensione politica e sociale degli ultimi anni. A meno di un mese dalle elezioni comunali, che rappresentano l’ultimo test elettorale prima della corsa all’Eliseo della primavera 2027, il Paese si trova a fare i conti con un omicidio che ha acceso polemiche nazionali e riaperto il dibattito sull’ estremismo politico giovanile. Al centro della vicenda c’è Quentin Deranque, uno studente di 23 anni, militante d’ultradestra, pestato a morte a Lione lo scorso 12 febbraio. Il giovane è deceduto due giorni dopo in ospedale per le gravi ferite riportate durante un’aggressione avvenuta ai margini di una conferenza dell’eurodeputata Rima Hassan presso l’università Sciences Po Lyon.🔗 Leggi su Cultweb.it
