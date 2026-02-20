Chi era Quentin Deranque il 23enne di estrema destra ucciso a Lione e perché la sua morte ha fatto esplodere la tensione politica in Francia

La Francia sta attraversando uno dei momenti di maggiore tensione politica e sociale degli ultimi anni. A meno di un mese dalle elezioni comunali, che rappresentano l’ultimo test elettorale prima della corsa all’Eliseo della primavera 2027, il Paese si trova a fare i conti con un omicidio che ha acceso polemiche nazionali e riaperto il dibattito sull’ estremismo politico giovanile. Al centro della vicenda c’è Quentin Deranque, uno studente di 23 anni, militante d’ultradestra, pestato a morte a Lione lo scorso 12 febbraio. Il giovane è deceduto due giorni dopo in ospedale per le gravi ferite riportate durante un’aggressione avvenuta ai margini di una conferenza dell’eurodeputata Rima Hassan presso l’università Sciences Po Lyon.🔗 Leggi su Cultweb.it

