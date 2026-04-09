Cosa ha fatto durante la fuga Elia Del Grande la scoperta dopo l’arresto

Nelle ultime ore, i carabinieri della compagnia di Gallarate hanno condotto un’operazione che ha portato all’arresto di un uomo coinvolto in un episodio che ha attirato l’attenzione nella provincia di Varese. Dopo il suo fermo, si sono concentrate le indagini su cosa abbia fatto durante la fuga e quali azioni abbia compiuto prima di essere catturato. La vicenda si è sviluppata nel corso di alcuni giorni di verifiche e accertamenti.

L’operazione condotta nelle ultime ore dai carabinieri della compagnia di Gallarate ha portato a una svolta importante in un caso che ha scosso il territorio del Varesotto. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese ha infatti avanzato al Gip la richiesta di convalida del fermo per rapina aggravata nei confronti di Elia Del Grande, già noto alle cronache per precedenti gravissimi. L’uomo, fermato dopo un’intensa attività investigativa, dovrà rispondere anche di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Le accuse si inseriscono in un quadro più ampio che ha richiesto accertamenti rapidi e approfonditi da parte degli inquirenti, impegnati a ricostruire ogni dettaglio degli eventi che si sono susseguiti nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Elia Del Grande, fuga terminata. Parla il direttore della Caritas di Alba: “Tradendo la mia fiducia si è fatto solo del male”Cadrezzate con Osmate (Varese), 9 aprile 2026 – “Il problema non è quello che ha fatto a me, ma quello che ha fatto a se stesso”.

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Elia Del Grande, nuovi sviluppi sulla fuga Ha aggredito una 70enne al cimitero per rubarle l’auto, la donna è ancora ricoverata - facebook.com facebook

Già terminata la fuga di Elia Del Grande, allontanatosi a Pasqua dalla Casa di Lavoro di Alba, dove era internato a seguito di condanna per l’omicidio dei genitori e del fratello, nel ‘98. I #Carabinieri di Gallarate (VA) l’hanno fermato a bordo di un’auto rubata x.com