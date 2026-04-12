Chi è uscito da Amici ieri sera 11 aprile 2026 un eliminato nella quarta puntata del Serale ecco le manche e gli ospiti

Da ilgiornaleditalia.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera, 11 aprile 2026, è andata in onda la quarta puntata del Serale di Amici. Durante la serata si sono esibiti gli allievi nelle diverse manche, con la partecipazione di ospiti musicali. La puntata si è conclusa con un ballottaggio tra tre concorrenti, che ha portato all’eliminazione di uno di loro. Sono stati annunciati i nomi degli allievi che hanno passato la fase e quelli che sono stati eliminati.

Scopriamo chi è uscito da Amici ieri sera, sabato 11 aprile 2026, nella quarta puntata del Serale: ecco tutto ciò che è accaduto, dalle manche agli ospiti, fino al verdetto finale con il nuovo eliminato. Maria De Filippi è tornata al timone del talent di Canale 5, affiancata dalla giuria formata da Amadeus, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. Anche Alessandro Cattelan è stato nuovamente protagonista con il suo gioco “Password”. La competizione è entrata nel vivo e ogni manche ha avuto il potere di ribaltare gli equilibri. Gli allievi rimasti in gara si sono affrontati tra sfide serrate, guanti infuocati e momenti di spettacolo.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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