Marco Bocci è un attore italiano originario dell'Umbria, noto per aver partecipato a diverse produzioni televisive e cinematografiche. Recentemente si è parlato della sua battaglia contro una malattia, che ha coinvolto anche aspetti della sua vita privata. Attualmente, Bocci vive con la famiglia e i figli, mantenendo un profilo discreto sulla sua condizione di salute. La sua carriera e la vita personale sono spesso al centro di discussioni nel mondo dello spettacolo.

Marco Bocci è un noto attore di cinema, teatro e Tv, nonché regista, sceneggiatore e autore. Vediamo insieme di conoscerlo meglio, è sposato? Ha figli? Marco Bocci è un noto attore italiano, molto amato dal pubblico. Nato il 4 agosto del 1978 a Marsciano, in provincia di Perugia, ha dunque quasi 48 anni ed è del segno zodiacale del Leone. Alto 1,78 metri, è cresciuto in Umbria, per poi trasferirsi a Roma per studiare recitazione presso il Conservatorio Teatrale di Arte Drammatica “La Scaletta“, per poi iniziare la sua carriera nel mondo del teatro. Della carriera di Bocci però parleremo a breve, ora soffermiamoci sulla sua vita privata. L’attore è sposato dal 5 luglio del 2014 con Laura Chiatti, anche lei nota attrice.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Chi è Marco Bocci, la malattia e la sua vita oggi: famiglia, figli e curiosità

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