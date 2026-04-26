Un uomo di 31 anni, insegnante, è stato arrestato dopo aver esploso alcuni colpi di arma da fuoco durante un evento con la presenza di un ex presidente. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe mirato a dei partecipanti all’evento, che si svolgeva in una località pubblica. Le forze dell’ordine hanno fermato il sospetto poco dopo l’incidente e stanno raccogliendo elementi per chiarire le motivazioni dell’azione.

Cole Tomas Allen ha 31 anni, è un insegnante, e dalle indagini sembra che volesse sparare ai membri del governo che erano lì Non ci sono ancora molte informazioni sull’uomo che sabato sera è stato fermato per aver sparato fuori dalla sala dell’hotel di Washington in cui si stava tenendo la cena dei corrispondenti, l’appuntamento annuale in cui il presidente degli Stati Uniti ospita i giornalisti che seguono la Casa Bianca. Il poco che si sa sul suo conto deriva da alcune informazioni condivise pubblicamente dal governo e da ciò che sta filtrando ai giornali statunitensi dalle indagini in corso. L’uomo è stato identificato come Cole Tomas Allen: ha 31 anni, fa l’insegnante ed è originario di Torrance, in California, una località di mare vicino a Los Angeles.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Chi è l’uomo fermato per aver sparato fuori dall’evento in cui c’era Trump

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