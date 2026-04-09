Francesca Risi è una stilista conosciuta nel settore moda e beauty, e si occupa anche dell’immagine del cantante Manuel Agnelli, con cui ha avuto una figlia. La loro relazione è stata annunciata pubblicamente, e si sa che si sono conosciuti in libreria, evento che loro stessi hanno descritto come un colpo di fulmine. Risi si occupa di moda e cura anche l’aspetto estetico del compagno, che è noto per il suo stile molto rock.

F rancesca Risi è una nota stilista che, occupandosi di moda e beauty, cura anche l’immagine del compagno Manuel Agnelli, che da sempre è solito sfoggiare look molto rock. È proprio la compagna a scegliere gli outfit indossati da Manuel sia durante X Factor che durante tour e concerti. I due stanno insieme ormai da quasi 20 anni e, come raccontato più volte da loro, il primo incontro è avvenuta all’interno di una libreria di Milano quando Francesca, appassionata di letteratura e scrittura, si è ritrovata a parlare con quest’uomo affascinante, ancora inconsapevole di trovarsi davanti a una star italiana. Pare che ad aver colpito subito Francesca sia stato proprio il look di Manuel, e in particolare la lunga chioma di capelli che sfoggia ormai da tanti anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Francesca Risi, la compagna di Manuel Agnelli e mamma di sua figlia Emma: “Un colpo di fulmine in libreria”

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