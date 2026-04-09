Gilles Simon, ex tennista professionista, ha affrontato e battuto alcuni dei più grandi nomi del circuito, tra cui i tre protagonisti del cosiddetto Big Three. In un confronto tra le carriere di Simon e le leggende del tennis, si è spesso discusso del ruolo di Alcaraz, paragonandolo a quei campioni che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo dello sport. La sua esperienza si inserisce in un percorso ricco di sfide e successi contro avversari di altissimo livello.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Gilles Simon, un talentuoso tennista francese, ha navigato una carriera straordinaria caratterizzata dalla presenza di leggende come Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal. Anche se ha conquistato 14 titoli ATP, è lecito chiedersi cosa avrebbe potuto realizzare se la sua carriera non fosse stata influenzata da questi campioni temibili. Attualmente, Simon sta promuovendo la Roland Garros eSeries, un evento che sta suscitando grande interesse, e ha dichiarato a Tennishead di non avere rimpianti riguardo al periodo in cui ha giocato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ex campione che ha battuto il Big Three paragonando Alcaraz a leggende del tennis

Tennista che ha battuto Federer e Nadal annuncia il ritiro dal tennis ATP quest’anno.Tennista che ha battuto Federer e Nadal annuncia il ritiro dal tennis ATP quest’anno.

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