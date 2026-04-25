La Procura di Milano ha aperto un'indagine che coinvolge il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, accusato di aver preso parte a due partite oggetto di approfondimenti. Le autorità hanno concentrato le indagini su alcuni episodi specifici avvenuti durante queste gare, che sono ora al centro di un procedimento penale. Rocchi è indagato per concorso in frode sportiva, secondo quanto si apprende dagli atti ufficiali.

Sono almeno due le partite finite nell'inchiesta della Procura di Milano in cui il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è indagato per concorso in frode sportiva. Si tratta di Udinese-Parma del primo marzo 2025, partita vinta dai friulani 1-0 grazie a un rigore realizzato da Thauvin, e di Inter-Verona del 6 gennaio 2024, con la gomitata di Bastoni a Duda che precedette il gol del definitivo 2-1 di Frattesi. I filmati I video di quelle gare, e i dialoghi in sala Var, sono tra gli atti dell'inchiesta di Maurizio Ascione, pm della procura di Milano guidata da Marcello Viola. È il 38esimo del primo tempo al Bluenergy Stadium quando...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Gianluca Rocchi indagato, le due partite al centro dell'inchiesta e gli episodi nel mirino

Rocchi indagato SCANDALO VAR: cosa è successo davvero

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