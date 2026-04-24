Lorenzo Musetti ha esordito con successo al Masters 1000 di Madrid, vincendo il suo primo match contro Hubert Hurkacz, giocatore polacco considerato tra i più difficili da affrontare. Ora il tennista italiano si prepara ad affrontare il suo prossimo avversario nel torneo. In passato, Musetti ha avuto incontri con rivali che gli hanno impedito di qualificarsi a tornei Slam, rendendo questo confronto una nuova sfida nel suo percorso.

Lorenzo Musetti ha offerto una prestazione rimarchevole in occasione del debutto al Masters 1000 di Madrid, riuscendo a sconfiggere un avversario di un certo calibro come il polacco Hubert Hurkacz. Il tennista italiano si è lasciato alle spalle l’eliminazione subita ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Barcellona per mano del francese Arthur Fils ed è riuscito a distinguersi contro un ex top-10, nonché semifinalista a Wimbledon nel 2021. Il toscano ha avuto la meglio con il punteggio di 6-4, 7-6(4) e può così proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola, dove ora è atteso da un probante terzo turno. All’orizzonte ci sarà infatti l’olandese Tallon Griekspoor, che stamattina ha avuto la meglio per 6-3, 6-4 sul bosniaco Damir Dzumhur.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Musetti supera il primo esame, qual è il prossimo avversario a Madrid? C’è un rivale che negò una qualificazione Slam

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