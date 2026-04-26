Massimo Venturiello, attore noto nel panorama teatrale e cinematografico, si è sposato con Tosca Donati circa un anno fa con un matrimonio civile celebrato a Roma. La coppia ha condiviso sui social alcune fotografie della cerimonia, mostrando un legame che definiscono complementare. Venturiello e Donati vivono insieme da tempo e hanno deciso di coronare la loro relazione con il matrimonio, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta.

Massimo Venturiello e Tosca Donati si sono sposati un anno fa, un matrimonio che i due hanno celebrato con un rito civile a Roma condividendo alcuni degli scatti più belli sui social. Un grande amore quello tra i due che stanno insieme dal 2005 e da allora non si sono mai lasciati. “Eh sì, mi sono sposata. ci ho pensato un po’ di anni, ma alla fine sono convolata a nozze!” – ha detto Tosca sui social dove ha pubblicato un video del giorno delle nozze ricevendo tantissimi messaggi d’auguri e congratulazioni da amici e colleghi. Tosca è legata a Venturiello dal 2003 e il loro sembra essere un grande amore. Insieme hanno fondato una compagnia teatrale, chiamata ‘Il padiglione delle meraviglie’.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il marito di Tosca, l’attore Massimo Venturiello: “Siamo complementari, senza competizione”

Notizie correlate

Chi è il marito di Ramona Badescu, l’avvocato Narcis Godeanu: “Ci siamo incontrati per caso, poi ci siamo rivisti dopo anni e non ci siamo più lasciati”Ramona Badescu proviene da una famiglia benestante e ha seguito gli studi in Economia e Commercio, spinta dai genitori che desideravano per lei una...

Chi è Ignazio Ardizzone, il marito di Gaia De Laurentiis (padre dei figli Emma e Massimo)Il marito di Gaia De Laurentiis è Ignazio Ardizzone, neurochirurgo con il quale è convolata a nozze nel 2013: dalla loro unione sono arrivati Emma e...