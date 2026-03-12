Chi è Ignazio Ardizzone il marito di Gaia De Laurentiis padre dei figli Emma e Massimo

Ignazio Ardizzone è un neurochirurgo che si è sposato con Gaia De Laurentiis nel 2013. Dalla loro unione sono nati due figli, Emma e Massimo. Ardizzone è noto per il suo lavoro nel campo della neurochirurgia e vive con la famiglia in Italia. La coppia ha mantenuto un basso profilo pubblico.

Il marito di Gaia De Laurentiis è Ignazio Ardizzone, neurochirurgo con il quale è convolata a nozze nel 2013: dalla loro unione sono arrivati Emma e Massimo. Chi è Ignazio Ardizzone il marito di Gaia De Laurentiis. Da stasera l’attrice sarà tra i concorrenti della nuova edizione di Pechino Express, in onda su Sky Uno, dove comporrà con la figlia Agnese la coppia de “Le Biondine”. Romana, classe 1970, Gaia si diploma al Piccolo Teatro di Milano a vent’anni. Debutta a teatro con il Faust di Goethe diretta da Giorgio Streheler, mentre l’anno successivo arriva l’esordio sul piccolo schermo, nel film tv Capitan Cosmo. Ad inizio degli anni Novanta è alla conduzione del rotocalco Mediaset, Target, programma della seconda serata, per poi proseguire la carriera di attrice nelle serie Sei Forte Maestro, Io E Mamma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

