Il marito di Silvia Salis è il regista Fausto Brizzi. In una recente intervista, Brizzi ha affermato che in famiglia la decisione spetta a lei. Silvia Salis, ex campionessa olimpica di lancio del martello e attuale sindaca di Genova, è una figura nota nel panorama politico italiano. La coppia è stata spesso al centro dell’attenzione per la loro vita privata e le attività pubbliche.

Silvia Salis, ex campionessa olimpica di lancio del martello e oggi Sindaca di Genova, è da anni una delle figure più influenti e rispettate del panorama istituzionale italiano. Oltre ai suoi successi in pedana e dietro la scrivania, il grande pubblico segue con affetto la vita di Silvia Salis e il profondo legame con il marito, il celebre regista e scrittore Fausto Brizzi. Silvia Salis, chi è il marito. Fausto Brizzi è uno dei registi più conosciuti del cinema italiano contemporaneo. Autore di numerose commedie di successo, Brizzi ha costruito negli anni una carriera solida nel panorama cinematografico nazionale, diventando un punto di riferimento per il genere grazie a successi come “Notte prima degli esami”, “Maschi contro femmine”, “Indovina chi viene a Natale” e molti altri.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il famoso marito di Silvia Salis, il regista Fausto Brizzi: “In famiglia comanda lei”

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Con 531 mila follower su Instagram la sindaca di Genova Silvia Salis ha più seguaci dei sindaci dei 5 comuni più popolosi d’Italia messi insieme: Gualtieri, Sala, Manfredi, Lo Russo e Lagalla si fermano infatti, complessivamente, a 524 mila follower. x.com