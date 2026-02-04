Palazzo Ducale celebra i 20 anni di un film di Fausto Brizzi marito della sindaca Salis | è polemica

A Genova, l’evento per i 20 anni di “Notte prima degli esami” ha scatenato polemiche. Il 17 febbraio, Palazzo Ducale ha ospitato una cerimonia che ha diviso pubblico e opposizioni. La decisione di celebrare il film, diretto da Fausto Brizzi, marito della sindaca Salis, ha suscitato reazioni contrastanti. Alcuni criticano l’evento, altri lo difendono come un semplice omaggio alla cultura popolare. La polemica si infiamma, mentre l’organizzazione procede comunque con la festa.

Fa discutere a Genova l'evento organizzato per il 17 febbraio a Palazzo Ducale che celebra il ventennale del film “Notte prima degli esami”. Anche perché la fondazione del Ducale è un ente partecipato di cui il Comune è socio fondatore, e il regista del film è Fausto Brizzi, marito della sindaca Silvia Salis. Un dettaglio che non ha mancato di suscitare polemiche. “Palazzo Ducale - si legge sul programma - festeggia e discute vent’anni di successo del film ‘Notte prima degli esami’ di Fausto Brizzi, uscito il 17 febbraio 2006. L’intenzione non è, però, tanto quella di tornare sul contenuto del film, o sull’interpretazione memorabile degli attori, a partire da quella di Giorgio Faletti nei panni di un professore intelligente e inesorabile.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Palazzo Ducale

A Genova il 17 febbraio si accende di polemiche l’evento al Palazzo Ducale che celebra i 20 anni del film “Notte prima degli esami”.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Palazzo Ducale

Argomenti discussi: Genova celebra il Capodanno Cinese: musica e tradizione al Palazzo Ducale il 7 febbraio. Il 2026? L'anno del Cavallo di Fuoco; Cultura, Genova celebra i 20 anni del sito UNESCO 'Le Strade Nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli'; Nel segno della Memoria: Genova celebra il 27 gennaio; Viaggio nell’Ottocento di Emanuele Luzzati: incontro al CremCafe di Palazzo Ducale.

Palazzo Ducale celebra i 20 anni di un film di Fausto Brizzi (marito della sindaca Salis): è polemicaSia Lega sia l'ex candidato presidente della Regione per il centrosinistra Ferruccio Sansa puntano il dito sull'opportunità dell'evento: si tratta della celebrazione dei vent'anni del film Notte prim ... genovatoday.it

Palazzo Ducale Genova 2026: arte, musica e cultura per ogni pubblicoPalazzo Ducale Genova 2026 offre mostre internazionali, festival, laboratori e programmi per giovani, confermandosi centro culturale aperto e accessibile tutto l’anno. ligurianotizie.it

Prime conseguenze del forte vento che in queste ore si sta abbattendo sulla Puglia. Ad Andria, questa mattina, una parte del telone di rivestimento del cantiere di palazzo Ducale è stato strappato via dalle raffiche annunciate dalla protezione civile pugliese - facebook.com facebook

Capitalismo limbico e #neuromarketing: a Palazzo Ducale il terzo incontro sui #correttistilidivita mercoledì 4 febbraio L'evento approfondirà come le strategie di mercato influenzino i comportamenti e la salute dei cittadini anciliguria.it/newsbox/capita… x.com