La storia di Giorgia Würth si intreccia con quella di Fausto Brizzi, il regista accusato di molestie da almeno una decina di attrici. Nei giorni scorsi, l’ex compagno dell’attrice ha deciso di parlare, difendendo Brizzi e negando ogni accusa. L’uomo ha spiegato di aver sempre sostenuto il regista, anche quando le accuse sono diventate pubbliche. La vicenda continua a alimentare il dibattito nel mondo dello spettacolo, mentre le indagini proseguono.

Giorgia Würth è nata a Genova il 5 giugno 1979 da madre italiana e padre svizzero. A 5 anni si trasferisce con i genitori a Varazze (provincia di Savona) e porta a compimento i suoi studi a Milano, dove si laurea in Scienze e Tecnologie della comunicazione all’Università IULM, con una tesi sul cinema; ed è proprio qui che sviluppa l’ambizione di entrare nel mondo dello spettacolo. Frequenta vari stage e seminari di recitazione e canto, lavora come modella e studia teatro. Sul palcoscenico ha recitato in spettacoli come Antigone, Cecità, Un marziano a Roma, Xanax, 100mq. Sul versante privato Giorgia Würth è sempre stata una donna estremamente riservata, tanto che la sua storia d’amore con Fausto Brizzi – durata dal 2008 al 2012 – ha avuto rilevanza soltanto successivamente, quando nel 2017 il regista è stato accusato di presunte molestie sessuali da una decina di aspiranti attrici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex compagno di Giorgia Würth, Fausto Brizzi e le presunte molestie sessuali (accuse da una decina di attrici): “L’ho sempre difeso”

Approfondimenti su Giorgia Würth

A Pontedera emerge una nuova accusa di molestie sessuali a scuola, con una studentessa che denuncia il professore già coinvolto in un’indagine per violenza e condotte inappropriate.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Giorgia Würth

Argomenti discussi: L'ex Pd Esposito: Ho rilanciato il video del poliziotto aggredito dagli antagonisti. Inaccettabile chi li copre a sinistra; Vannacci, chi è l'ex generale de Il mondo al contrario: la vita, la carriera militare e politica; Chi è Andrea Piccolo: l'ex ciclista è stato arrestato a Napoli a bordo di una Porsche; Boga colpo Juve a sorpresa: chi è l'ex Serie A, che ruolo avrà e la formula. È già a Torino.

In piazza Municipio con le banconote false: chi è l'ex ciclista professionista fermato dai carabinieriAndrea Piccolo, nato a Magenta in provincia di Milano, dopo essersi formato nelle squadre dilettantistiche della sua regione, è diventato ciclista professionista nel 2021, partecipando a corse ... napolitoday.it

Cristina Cellai, chi è l’ex Letterina di PassaparolaCristina Cellai, ex Letterina di Passaparola, dopo un breve momento di fama negli anni '90-2000, ha scelto una vita riservata e familiare. donnaglamour.it

Allora sembra sia partita una polemica perchè Fausto Brizzi è il marito della sindaca della città dove viene celebrato il ventennale. E’ tutto sbagliato, la polemica dovrebbe essere che viene celebrata una tale monnezza. Spostiamo il focus per favore. #cinemat facebook