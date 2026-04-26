Nel terzo turno del Masters1000 di Madrid, Flavio Cobolli affronterà un avversario inatteso, Adolfo Daniel Vallejo, proveniente dal Paraguay. Vallejo ha ottenuto una serie di vittorie che lo hanno portato a questo incontro, diventando uno dei protagonisti del torneo. La sua presenza nel tabellone ha sorpreso gli appassionati, dato che si tratta di un giocatore che si è distinto nel corso della competizione.

Flavio Cobolli si troverà un avversario non previsto nel terzo turno del Masters1000 di Madrid. Il riferimento è al paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, protagonista di un gran percorso nella capitale spagnola. Un cammino iniziato dalle qualificazioni, battendo prima Pedro Martinez e poi Henrique Rocha. Approdato nel main draw, Vallejo si è imposto contro il bulgaro Grigor Dimitrov e contro la testa di serie n.17, Learner Tien. CHI È ADOLFO DANIEL VALLEJO. Scoprendo le sue caratteristiche, si parla di un giocatore classe 2004 (nato ad Asunción) e considerato in patria una grande promessa. Nel mese scorso è diventato il terzo paraguaiano della storia a entrare nella top-100 ATP, raggiungendo la posizione numero 96 ad aprile.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi è Adolfo Daniel Vallejo: il prossimo avversario di Cobolli che arriva dal Paraguay

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