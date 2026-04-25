Un nuovo documentario trasmesso su Rete4 ricostruisce le prime 48 ore del disastro nucleare di Chernobyl del 1986. I documenti ufficiali del KGB, datati 2021, mostrano che già nel 1983 si conoscevano i problemi di sicurezza del reattore coinvolto. Questi file svelano dettagli inediti sul caos e sulla gestione dell’incidente, offrendo una prospettiva diversa sui fatti di trentotto anni fa.

? Cosa sapere Rete4 trasmette il docufilm Fuga da Chernobyl sulle prime 48 ore del 1986.. Documenti KGB del 2021 rivelano la fragilità del reattore già dal 1983.. Rete4 trasmette domenica 26 aprile alle 17.15 il docufilm Fuga da Chernobyl, ricostruendo le prime 48 ore del disastro nucleare avvenuto il 26 aprile 1986 nel complesso intitolato a Vladimir Il’i? Lenin. Il nuovo ciclo di appuntamenti dedicati ai grandi eventi del Novecento prende il via con l’analisi del sinistro atomico che colpì il reattore 4, causando una fusione del nocciolo classificata al livello 7 della International Nuclear and Radiologica Event Scale. L’incidente, occorso in una centrale operativa dal 1978, scatenò la dispersione di una nube radioattiva che, spinta dalle correnti d’aria, raggiunse l’Europa occidentale e l’America del Nord.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chernobyl: i segreti del KGB svelano il caos del disastro nucleare

Notizie correlate

Chernobyl, un gruppo di operai torna sul luogo del disastro: il tempo sembra essersi fermatoUn gruppo di ex addetti alle operazioni di bonifica è tornato a Chernobyl in vista del 40° anniversario del disastro nucleare del 1986, rivisitando i...

Chernobyl 40 anni dopo, a Lugo una giornata di ricordo nell'anniversario del disastroIn occasione del 40esimo anniversario del disastro di Chernobyl, l’amministrazione comunale di Lugo organizza un momento di ricordo pubblico in...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Chernobyl - La fine delle illusioni: Ep. 2 - L' incidente Video; Chernobyl - RSI Radiotelevisione svizzera; La bambina di Chernobyl, il trauma del passato si scioglie in un’alba di speranza. Il film girato nelle Marche in visione martedì 28 aprile alle 18:30 al Cinema Italia di Ancona - Marcheinfinite La bambina di Chernobyl, il trauma del passato si scioglie in un’al; Chernobyl - La fine delle illusioni: Ep. 1 - Il paradiso Video.

Le conseguenze del disastro di Chernobyl sulla popolazione e l'impatto genetico, tra effetti accertati e nuove evidenzeA quattro decenni dall’incidente, la ricerca scientifica continua il suo monitoraggio e il bilancio sanitario non è stato ancora chiarito del tutto ... wired.it

Fuga da Chernobyl: Rete4 svela le 48 ore che cambiarono il mondoRete4 inaugura una serie sui grandi eventi del '900 con 'Fuga da Chernobyl', che rivive le 48 ore del disastro nucleare ... it.blastingnews.com

Chernobyl, la forza della preghiera nel cuore di chi resta. A quarant'anni dal disastro nucleare che ha scosso l'Ucraina e l'Europa. Le testimonianze di un sacerdote e di una sopravvissuta nel racconto di Svitlana Dukhovych x.com

La tragedia del 1986 e l’invasione. Viaggio per le strade di Chernobyl fra macerie, cavalli e paure che raccontano l’Ucraina. Il reportage Di Kristina Berdynskykh - facebook.com facebook