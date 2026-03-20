Urla fumo e sirene | rapina in pieno giorno paura nel centro commerciale

Oggi, venerdì 20 marzo, nel centro commerciale Iper Tosano di Calenzano, si sono verificati momenti di tensione a causa di una rapina avvenuta in pieno giorno. Testimoni riferiscono di urla, fumo e l’arrivo di numerose sirene, mentre le persone presenti cercavano di mettersi in salvo. La scena si è svolta nelle ore centrali, creando panico tra i clienti e il personale del centro commerciale.

Firenze, 20 marzo 2026 – Urla, persone che scappano, sirene. Momenti di paura oggi, venerdì 20 marzo, intorno all’ora di pranzo al centro commerciale Iper Tosano di Calenzano. È avvenuta una rapina nella gioielleria “Sarni Follie d’Oro”. Le mazze, le vetrine distrutte, l'estintore. Poco prima delle 14, tre uomini travisati sono entrati nel centro commerciale armati di mazze. Davanti a clienti e dipendenti terrorizzati, hanno distrutto le vetrine del negozio. Il tutto mentre la galleria era ancora molto affollata. Uno dei malviventi ha azionato un estintore, creando una barriera di fumo che ha coperto la rapina. I gioielli portati via e la fuga in auto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Urla, fumo e sirene: rapina in pieno giorno, paura nel centro commerciale Articoli correlati Rapina in pieno giorno con caschi, mazze ed estintori: bottino da 60 mila euro al centro commerciale Torresina di RomaRapina dal valore di 60 mila euro in pieno giorno alla gioielleria Stroili nel centro commerciale Torresina, a Roma. Fumo all’Ikea, principio di incendio nel centro commerciale di Sesto Fiorentino. Paura nell’area ristoranteSesto Fiorentino, 14 febbraio 2026 – Fiamme all’Ikea e centro commerciale evacuato. Approfondimenti e contenuti su Urla fumo e sirene rapina in pieno... Discussioni sull' argomento Iran, ucciso Larijani. Dialogo chiuso, il regime si compatta; Colpita da un lacrimogeno a un corteo a Bologna perde la vista da un occhio: Un colpo e il buio, ora sono Lince. Il fumo, gli abiti bruciati, le urla strazianti: le immagini dei ragazzi scampati all'inferno di Crans-MontanaLe immagini sono buie, spezzate, instabili. Ma, soprattutto, sono attraversate dalle urla. Urla lunghe, spezzate, incontrollabili, che tagliano la notte davanti al locale di Crans-Montana dopo la ... ilgiornale.it La guerra nelle cittàColonne di fumo salgono lente verso il cielo. Suoni indistinti di rotture, crepitii, urla, sirene si mescolano all’odore acre che si sparge nell’aria. La guerra non è solo l’immagine che invade i gior ... doppiozero.com In questo video del 1996 Bossi urla la celebre frase, che fece scalpore: «La Lega ce l'ha duro» - facebook.com facebook Una Festa del Papà che urla disperazione x.com