Chernobyl cosa resta 40 anni dopo il disastro nucleare

Quaranta anni dopo il disastro nucleare di Chernobyl, si può ancora vedere come il sito sia stato trasformato e abbandonato nel tempo. Le strutture sono parzialmente crollate, e alcune aree sono state sigillate per motivi di sicurezza. La zona di esclusione rimane chiusa al pubblico e monitorata costantemente, mentre le piante e gli animali continuano ad adattarsi alle condizioni create dall’incidente. La memoria dell’evento è ancora presente tra le rovine e gli studi scientifici.

Ci sono date che non passano, e restano lì a contemplarti da lontano, come delle crepe sottili nel muro della memoria. Il 26 aprile 1986 è una di quelle date. Quel 26 aprile di ormai 40 anni fa, il reattore 4 della centrale nucleare di Chernobyl esplose: il cuore pulsante della tecnologia energetica sovietica dell’epoca, si era di colpo disgregato lasciando soltanto un nocciolo fumante carico di radioattività, una nube velenosa e invisibile nel cielo, e un’ampia area rossa di sterminio tutt’intorno. Ma Chernobyl è qualcosa di più di una crepa. E’ una ferita nella storia recente del mondo moderno. Resta l’incidente nucleare civile più devastante di sempre, e rimane comunque avvolto da un velo di ambiguità, tra segretezza e sottovalutazione del rischio.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Chernobyl, cosa resta 40 anni dopo il disastro nucleare Chernobyl 2.0: Il disastro nucleare segreto Notizie correlate Chernobyl 40 anni dopo, a Lugo una giornata di ricordo nell'anniversario del disastroIn occasione del 40esimo anniversario del disastro di Chernobyl, l’amministrazione comunale di Lugo organizza un momento di ricordo pubblico in... Chernobyl 40 anni dopo fa paura: «Rischio radioattivo coi droni russi». L’esperto Adam Higginbotham: «Ma il nucleare oggi è sicuro»La guerra che incombe; la cocciuta incompetenza dei leader; l’energia che da motore della società diventa fonte di angoscia, caos, morte. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Chernobyl, in Ticino resta il 40% del Cesio-137; Chernobyl, cosa resta 40 anni dopo il disastro nucleare; Chernobyl 40 anni dopo: tra memoria e realtà della guerra; Chernobyl, a 40 anni dal disastro resta il rischio nucleare. Chernobyl, cosa abbiamo imparato dopo 40 anni?Il 26 aprile 1986 l’Europa conobbe l’incubo del nucleare, ma oggi è ancora così? L’analisi di Legambiente Puglia Sono passati 40 anni da quella notte del 26 aprile 1986, quando il reattore numero 4 de ... ambienteambienti.com ACCADDE OGGI – Chernobyl 40 anni dopo: il ricordo del disastro nucleare e i pericoli ancora attualiIl 26 aprile del 1986, durante un test di sicurezza gestito male e anche a causa di difetti congeniti dell'impianto, esplose il reattore 4 della centrale ucraina. Oggi la struttura è coperta ma ancora ... firstonline.info Chernobyl. Il disastro nucleare, 40 anni fa. “Una lezione non compresa: oggi centrali usate come armi” @marcoimarisio, @Corriere x.com Quaranta anni fa il disastro di Chernobyl, che cosa ci è rimasto - facebook.com facebook