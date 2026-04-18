Chernobyl 40 anni dopo fa paura | Rischio radioattivo coi droni russi L’esperto Adam Higginbotham | Ma il nucleare oggi è sicuro

Da open.online 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A quarant’anni dal disastro nucleare di Chernobyl, si torna a parlare di rischi legati alla presenza di materiali radioattivi, in particolare con l’utilizzo di droni russi nella zona contaminata. Un esperto ha dichiarato che, nonostante i timori, l’energia nucleare moderna è considerata sicura. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di tensioni internazionali e difficoltà nel gestire l’eredità di un incidente che ha segnato profondamente il passato.

La guerra che incombe; la cocciuta incompetenza dei leader; l’energia che da motore della società diventa fonte di angoscia, caos, morte. Sono passati 40 anni dal disastro nucleare di Chernobyl e molte, troppe cose sembrano tornare come tratti «maledetti» dell’umanità che si vorrebbe moderna, evoluta, padrona dei suoi mezzi. Chi c’era ricorda sin troppo bene; chi non c’era avrà letto o saputo da genitori, zii, nonni. O forse no, ed è soprattutto per loro che arriva prossimamente su Disney+ una nuova docuserie su quella catastrofe prodotta da National Geographic. Chernobyl: Inside the Meltdown. Ossia dentro alla “fusione del nocciolo” che in una drammatica notte di 40 anni ridusse in macerie il reattore 4 della più grande centrale nucleare del mondo e causò una nube radioattiva sull’Est Europa tale da provocare migliaia di morti.🔗 Leggi su Open.online

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