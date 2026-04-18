Chernobyl 40 anni dopo fa paura | Rischio radioattivo coi droni russi L’esperto Adam Higginbotham | Ma il nucleare oggi è sicuro

A quarant’anni dal disastro nucleare di Chernobyl, si torna a parlare di rischi legati alla presenza di materiali radioattivi, in particolare con l’utilizzo di droni russi nella zona contaminata. Un esperto ha dichiarato che, nonostante i timori, l’energia nucleare moderna è considerata sicura. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di tensioni internazionali e difficoltà nel gestire l’eredità di un incidente che ha segnato profondamente il passato.

La guerra che incombe; la cocciuta incompetenza dei leader; l’energia che da motore della società diventa fonte di angoscia, caos, morte. Sono passati 40 anni dal disastro nucleare di Chernobyl e molte, troppe cose sembrano tornare come tratti «maledetti» dell’umanità che si vorrebbe moderna, evoluta, padrona dei suoi mezzi. Chi c’era ricorda sin troppo bene; chi non c’era avrà letto o saputo da genitori, zii, nonni. O forse no, ed è soprattutto per loro che arriva prossimamente su Disney+ una nuova docuserie su quella catastrofe prodotta da National Geographic. Chernobyl: Inside the Meltdown. Ossia dentro alla “fusione del nocciolo” che in una drammatica notte di 40 anni ridusse in macerie il reattore 4 della più grande centrale nucleare del mondo e causò una nube radioattiva sull’Est Europa tale da provocare migliaia di morti.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Chernobyl, 40 anni dall’incidente nucleare: a Napoli due protagonistiIn occasione del 40° anniversario della tragedia di Chernobyl , l’assessore alla Salute e al Verde del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada , ha... A Fukushima i cinghiali si sono incrociati coi maiali dopo il disastro nucleare (ma le radiazioni non c’entrano)A quindici anni dal disastro nucleare del 2011, l’area di Fukushima è diventata un laboratorio naturale unico al mondo. Contenuti e approfondimenti Chernobyl dopo 40 anni torna a fare paura: possibile un crollo del sarcofagoSecondo un report di Greenpeace esiste un rischio concreto sulla tenuta della struttura attorno al reattore colpita da un drone. L’Agenzia internazionale per ... repubblica.it Disastro a Chernobyl, 40 anni dopo. Il percorso tra immagini e teatroA quarant’anni dal disastro nucleare che ha segnato la storia contemporanea, il Comune di Bibbiano propone un percorso di ... ilrestodelcarlino.it