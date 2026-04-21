Chernobyl 40 anni dopo a Lugo una giornata di ricordo nell' anniversario del disastro

Il 28 aprile si ricorda il 40° anniversario del disastro di Chernobyl con un evento pubblico a Lugo. L’amministrazione comunale ha convocato la cittadinanza alle 11 sulla rampa della Rocca estense per una cerimonia in memoria dell’incidente avvenuto nel 1986. La giornata prevede un momento di riflessione dedicato alla commemorazione di quella tragedia nucleare, senza ulteriori dettagli sugli interventi previsti.

In occasione del 40esimo anniversario del disastro di Chernobyl, l’amministrazione comunale di Lugo organizza un momento di ricordo pubblico in programma alle 11 del mattino di martedì 28 aprile sulla rampa della Rocca estense. Leggi le notizie di RavennaToday su WhatsApp: iscriviti al.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

#Chernobyl torna un problema di sicurezza globale

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