Chernobyl a Slavutych la cerimonia per ricordare il sacrificio dei ' liquidatori'

A Slavutych, in Ucraina, si è svolta una cerimonia dedicata ai liquidatori che hanno intervenuto dopo il disastro nucleare di Chernobyl. La commemorazione ha visto la partecipazione dei cittadini, che hanno reso omaggio ai lavoratori coinvolti nelle operazioni di bonifica e pulizia del sito. L'evento si è concentrato sul ricordo di chi ha affrontato il rischio per contenere le conseguenze dell'incidente.

Nella città di Slavutych in Ucraina, i cittadini hanno reso omaggio agli uomini e alle donne che hanno avuto il compito di ripulire il luogo del peggior incidente nucleare della storia a Chernobyl. La gente è accorsa da diverse parti della città per deporre candele su un grande simbolo di pericolo radioattivo, in occasione del 40° anniversario del disastro. La commemorazione di mezzanotte ha reso omaggio non solo alle vittime dell’incidente, ma a tutti coloro che hanno rischiato la vita per contenerne le conseguenze. Soldati, vigili del fuoco, ingegneri, minatori e medici furono convocati da tutta l’allora Unione Sovietica in seguito al disastro di Chernobyl del 26 aprile 1986.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Chernobyl, a Slavutych la cerimonia per ricordare il sacrificio dei 'liquidatori' Notizie correlate Cerimonia per il fortunale 2015. Saranno piantati cinque alberi per ricordare la devastazioneA undici anni dal fortunale del 5 marzo 2015, l’amministrazione comunale di Forte dei Marmi organizza una cerimonia commemorativa che si terrà questa... Leggi anche: Una cerimonia per ricordare le vittime del Covid Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Chernobyl, a Slavutych la cerimonia per ricordare il sacrificio dei 'liquidatori'; Chernobyl, la forza della preghiera nel cuore di chi resta; Chernobyl, 40 anni dopo il disastro: Una lezione non compresa. Oggi le centrali nucleari vengono usate come armi; Chernobyl, 40 anni dopo: la città fantasma di Pripyat e la zona radioattiva per 24mila anni. Chernobyl, a Slavutych la cerimonia per ricordare il sacrificio dei 'liquidatori'(LaPresse) Nella città di Slavutych in Ucraina, i cittadini hanno reso omaggio agli uomini e alle donne che hanno avuto il compito di ripulire ... stream24.ilsole24ore.com Chernobyl, 40 anni dopo il disastro: «Una lezione non compresa. Oggi le centrali nucleari vengono usate come armi»Lo storico ucraino Plokhii collega il lascito del 1986 alla guerra di oggi, dall’occupazione russa del sito di Chernobyl a quella di Zaporizhzhia. «E quell'evento contribuì alla caduta dell'Unione Sov ... corriere.it Lo sport dentro la nube, quarant’anni fa il disastro di Chernobyl x.com Una catena di errori umani che ha portato a violare le procedure di sicurezza in un reattore obsoleto e con difetti di progettazione: è così che 40 anni fa è avvenuto a Chernobyl il più grande incidente nucleare finora registrato. Oggi la vegetazione ha preso il - facebook.com facebook