Questa mattina alle 11 si terrà una cerimonia al Parco Abiuso-Polacci di Forte dei Marmi, organizzata dall’amministrazione comunale per ricordare il fortunale del 5 marzo 2015. Durante l’evento saranno piantati cinque alberi in memoria della devastazione causata dall’evento meteorologico. L’iniziativa si svolge undici anni dopo quella giornata.

A undici anni dal fortunale del 5 marzo 2015, l’amministrazione comunale di Forte dei Marmi organizza una cerimonia commemorativa che si terrà questa mattina alle 11 al Parco Abiuso-Polacci. L’iniziativa intende ricordare uno degli eventi meteorologici più violenti che abbiano colpito il territorio versiliese negli ultimi decenni. Nella notte tra il 4 e il 5 marzo 2015 una tempesta di vento di eccezionale intensità interessò la costa e l’entroterra, provocando ingenti danni al patrimonio arboreo, alle infrastrutture e al paesaggio urbano, lasciando un segno profondo nella memoria della comunità locale e richiedendo un impegno straordinario da parte delle istituzioni e dei servizi di emergenza che furono coinvolti in un’ingente operazione di messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cerimonia per il fortunale 2015. Saranno piantati cinque alberi per ricordare la devastazione

Alberi piantati e attenzione antispreco, il tour di Vasco è ‘Green Rock’MILANO – Il tour di questa estate di Vasco Rossi non sarà solo rock ma Green Rock: questo infatti è il nome del progetto realizzato da Live Nation e...

Leggi anche: Cresce il verde pubblico. Patto Comune-Anas: piantati 79 nuovi alberi