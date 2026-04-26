Chernobyl 40 anni dopo | quando l’incubo sovietico divenne anche il nostro

Quaranta anni dopo il disastro nucleare di Chernobyl, si ricorda come quell’evento abbia segnato profondamente non solo l’Ucraina, ma anche l’Europa intera. L’incidente si verificò il 26 aprile 1986, causando una grande fuga di radiazioni e rendendo inabitabile una vasta area circostante. A distanza di decenni, le conseguenze di quella notte sono ancora visibili nei territori contaminati e nei ricordi delle persone coinvolte.

In anni in cui il cancelliere tedesco Friedrich Merz rimpiange la decisione di Angela Merkel di chiudere le centrali nucleari e il presidente francese Emmanuel Macron si fa forte delle sue, ricordare i quarant’anni trascorsi dal disastro nucleare di Chernobyl, l’allarme mondiale, lo spavento, le radiazioni, le verdure non più mangiate, le immagini tristi di quei likvidatory mandati allo sbaraglio e incaricati di intervenire sull’olocausto nucleare con attrezzature quando andava bene da pompieri, ci danno come prima cosa la sensazione di quanto tempo sia passato e di quanto sia cambiato il mondo. Oggi, forse, i tre quesiti referendari del...🔗 Leggi su It.insideover.com

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Ciò che È DAVVERO Accaduto a ernobyl’ | La Storia del Disastro Nucleare

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