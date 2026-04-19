Dopo tre anni Cher ha presentato nuovamente domanda per la tutela legale del figlio Elijah

Dopo tre anni dalla prima richiesta di tutela legale, la cantante ha presentato nuovamente domanda per ottenere il controllo del figlio, Elijah Blue Allmann. Negli ultimi mesi, sono stati resi noti alcuni arresti che coinvolgono la famiglia, portando a questa nuova istanza legale. La procedura si inserisce in un periodo di tensioni e sviluppi giudiziari riguardanti la tutela del minore.

Dopo una serie di arresti avvenuti negli ultimi mesi, Cher ha presentato domanda nuovamente per la tutela del figlio Elijah Blue Allmann, a distanza di tre anni dalla prima richiesta. Per il 49enne nato dal secondo matrimonio della popstar con il cantautore rock Gregg Allman, scomparso nel 2017 è stata inoltrata domanda di tutela sostenendo che era “sostanzialmente incapace di gestire le sue risorse finanziarie a causa di gravi problemi di salute mentale ed abuso di sostanze”. L’uomo in seguito aveva risposto con un’obiezione alla richiesta della madre, affermando che non aveva bisogno di una protezione, aggiungendo che Cher sarebbe stata “inadatta a servire”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Dopo tre anni, Cher ha presentato nuovamente domanda per la tutela legale del figlio Elijah Notizie correlate Cher, arrestato il figlio Elijah Blue Allman: “Ha causato disordini in una scuola”. Ecco che cosa è successoElijah Blue Allman, figlio di Cher, sarebbe stato accusato di aver causato disordini in una scuola privata d’élite nel New Hampshire. Cher, arrestato il figlio Elijah Blue AllmanA giugno scorso il 49enne era stato ricoverato per alcuni giorni in una clinica californiana per overdose, dopo essere stato trovato in stato... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Auguri a Patty Pravo, artista dalle mille pelli, icona trasgressiva e sempre libera; PSG Mercato 2025 - Inverno, Notizie e panoramica. Dopo tre anni, Cher ha presentato nuovamente domanda per la tutela legale del figlio ElijahDopo una serie di arresti avvenuti negli ultimi mesi, Cher ha presentato domanda nuovamente ... msn.com