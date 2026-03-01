Il figlio di Cher, Elijah Blue Allman, è stato arrestato. Il musicista e cantante di 49 anni è stato accusato di aver violato una proprietà e di aver disturbato la quiete pubblica. L’arresto è avvenuto in base a quanto riferito dalle autorità. La notizia è stata resa nota senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze dell’episodio.

A giugno scorso il 49enne era stato ricoverato per alcuni giorni in una clinica californiana per overdose, dopo essere stato trovato in stato confusionale nella sua abitazione, dove sono state rinvenute tracce di droga. Cher, oggi 79enne, che è anche mamma di Chaz Bono (nato nel 1969 dal matrimonio con Sonny Bono), ha già tentato in passato di aiutarlo, arrivando a chiederne a fine 2023 la tutela legale (come nel caso di Britney Spears, per intenderci), ma poi un accordo privato l’ha portata a ritirare la domanda di avere il controllo del suo patrimonio. Il figlio, nato dalla relazione con Greg Allman dei The Allman Brothers Band, ha anche quattro fratelli dal ramo paterno della famiglia (Devon, Layla, Michael e Delilah) ed è noto con il nome d’arte di P. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cher, arrestato il figlio Elijah Blue Allman

