Chelsea-Leeds semifinale FA Cup 26-04-2026 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Blues a rischio

Il 26 aprile 2026 alle 16:00 si svolgerà la semifinale di FA Cup tra Chelsea e Leeds. Sono state annunciate le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker, mentre i pronostici indicano un possibile rischio per i Blues. La decisione di esonerare l’allenatore Liam è stata comunicata dal club in un momento che molti considerano tardivo. La partita si preannuncia molto attesa dagli appassionati di calcio.

Meglio tardi che mai penseranno molti a proposito della decisione del Chelsea di esonerare Liam Rosenior, ma dopo l’ennesima figuraccia a Brighton, dove ha rimediato la quinta sconfitta consecutiva in Premier League senza segnare, concretizzando la peggior serie negativa dei Blues nella massima serie negli ultimi 114 anni, non c’era altro da fare. Il club. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Chelsea-Leeds (semifinale FA Cup, 26-04-2026 ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Blues a rischio Notizie correlate Chelsea-Leeds (semifinale FA Cup, 26-04-2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiMeglio tardi che mai penseranno molti a proposito della decisione del Chelsea di esonerare Liam Rosenior, ma dopo l’ennesima figuraccia a Brighton,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: FA Cup, Chelsea - Leeds: probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming; Semifinale | Chelsea - Leeds United in Diretta Streaming | DAZN IT; Dove vedere Chelsea-Leeds di FA Cup in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Pronostico Chelsea-Leeds United: analisi e probabili formazioni 26/04/2026 FA Cup. FA Cup: Chelsea affronta Leeds nelle semifinali, attesa per una sfida emozionante!Il palcoscenico è pronto per uno degli eventi sportivi più attesi in Inghilterra: la semi-finale della FA Cup che vedrà affrontarsi Chelsea e Leeds United. L’incontro si svolgerà presso il prestigioso ... napolipiu.com Chelsea-Leeds: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Chelsea-Leeds di domenica 26 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in TV e in streaming la partita della FA Cup ... calciomagazine.net Il Chelsea punta alla finale di FA Cup L’ostacolo Leeds di fronte a Calum McFarlane Guarda la seconda semifinale di FA Cup dalle 16 LIVE su DAZN x.com Le partite di oggi, domenica 26 aprile 2026: Milan-Juve, Toro-Inter e Chelsea-Leeds https://www.calciomagazine.net/partite-26-aprile-2026-244747.html - facebook.com facebook