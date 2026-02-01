Che tempo che fa gli ospiti e i temi della puntata con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

Stasera torna su Rai 2 e discovery+ “Che tempo che fa” con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. La puntata si concentra su un fatto che ha fatto discutere: l’uscita di Alberto Trentini, l’operatore umanitario italiano, dal carcere di Caracas dopo più di un anno e mezzo di detenzione in Venezuela. La notizia ha fatto il giro del mondo e ora il programma ne parlerà con ospiti e approfondimenti.

Stasera, in onda su Rai 2 e in streaming su discovery+, torna *Che tempo che fa*, il programma condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, che per la prima volta dopo un lungo periodo si concentra su un tema di grande rilevanza umanitaria e politica: l'uscita dal carcere di Caracas di Alberto Trentini, operatore umanitario italiano detenuto per oltre 14 mesi in Venezuela. Trentini, che si trovava in missione con l'organizzazione internazionale Humanity & Inclusion, è stato liberato il 12 gennaio dopo 423 giorni di prigionia, un evento che ha suscitato un ampio dibattito sulle condizioni di detenuti stranieri in paesi con sistemi giudiziari instabili.

