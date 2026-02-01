Che tempo che fa gli ospiti e i temi della puntata con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

Da ameve.eu 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera torna su Rai 2 e discovery+ “Che tempo che fa” con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. La puntata si concentra su un fatto che ha fatto discutere: l’uscita di Alberto Trentini, l’operatore umanitario italiano, dal carcere di Caracas dopo più di un anno e mezzo di detenzione in Venezuela. La notizia ha fatto il giro del mondo e ora il programma ne parlerà con ospiti e approfondimenti.

Stasera, in onda su Rai 2 e in streaming su discovery+, torna *Che tempo che fa*, il programma condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, che per la prima volta dopo un lungo periodo si concentra su un tema di grande rilevanza umanitaria e politica: l’uscita dal carcere di Caracas di Alberto Trentini, operatore umanitario italiano detenuto per oltre 14 mesi in Venezuela. Trentini, che si trovava in missione con l’organizzazione internazionale Humanity & Inclusion, è stato liberato il 12 gennaio dopo 423 giorni di prigionia, un evento che ha suscitato un ampio dibattito sulle condizioni di detenuti stranieri in paesi con sistemi giudiziari instabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

che tempo che fa gli ospiti e i temi della puntata con fabio fazio e luciana littizzetto

© Ameve.eu - “Che tempo che fa”, gli ospiti e i temi della puntata con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

Approfondimenti su Alberto Trentini

“Cosa faceva Ornella”. Che tempo che fa, Luciana Littizzetto e Fabio Fazio svelano tutto in diretta e sono lacrime

Che tempo che fa: le lacrime e le parole di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto per Ornella Vanoni sono il tributo migliore visto finora

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Alberto Trentini

Argomenti discussi: Che Tempo Che Fa | Intervista Alberto Trentini | Video; Che tempo che fa, oggi domenica 25 gennaio: gli ospiti di Fabio Fazio; Che Tempo Che Fa, anticipazioni: Belen spiffera tutto (e De Martino trema), poi Fazio si emoziona con Alberto Trentini; Che Tempo Che Fa, gli ospiti del 25 gennaio: da Noah Wyle a Paolo Sorrentino.

che tempo che faChe Tempo Che Fa, con Fabio Fazio stasera sul NOVE: anticipazioni puntata e ospiti di domenica 1 febbraio 2026Torna Che Tempo Che Fa, con Fabio Fazio stasera sul canale NOVE: ecco le anticipazioni della puntata e gli ospiti di domenica 1 febbraio 2026 ... superguidatv.it

che tempo che faChe tempo che fa, gli ospiti e i temi della puntata con Fabio Fazio e Luciana LittizzettoAl centro della puntata l’incontro con Alberto Trentini, l’operatore umanitario liberato dopo 423 giorni di detenzione in Venezuela. Poi l’attualità, il ... repubblica.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.