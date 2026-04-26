Che rovescio lungolinea di Musetti! Gli highlights contro Griekspoor sono spettacolo puro

A Madrid, Lorenzo Musetti ha mostrato colpi di alta qualità durante il suo incontro contro Griekspoor. Tra le azioni più spettacolari, un rovescio lungolinea particolarmente riuscito ha catturato l’attenzione. Gli highlights della partita mettono in evidenza alcune delle giocate più belle del tennista italiano, che ha dimostrato grande precisione e tecnica sul campo. La sfida ha offerto momenti di grande spettacolo per gli appassionati di tennis.

Lorenzo Musetti incanta a Madrid contro Griekspoor con colpi di grande classe, tra cui uno splendido rovescio lungolinea che accende il match. L’azzurro gioca una partita solida e vince in due set (6-4, 7-5), conquistando gli ottavi di finale. Negli highlights, i punti più belli e decisivi della sfida.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Che rovescio lungolinea di Musetti! Gli highlights contro Griekspoor sono spettacolo puro Notizie correlate Musetti c’è: vince e convince contro Griekspoor, è agli ottavi a Madrid. “Sono stato attento e lucido, senza innervosirmi”Lorenzo Musetti batte Tallon Griekspoor in due set e si qualifica per gli ottavi di finale del torneo Atp di Madrid, quarto Masters 1000 stagionale,... ll rovescio lungolinea è glaciale: guarda la rimonta di Cobolli su CarabelliFlavio Cobolli conquista gli ottavi di finale a Madrid dopo una sfida complicata contro Ugo Carabelli. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Il rovescio lungolinea di Cobolli lascia Zverez di sasso. VIDEO; LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7, 6-4, 4-6, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: sconfitta con tanti rimpianti per l’azzurra; LIVE Cobolli-Shelton 2-6 5-7, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: poche energie per l’azzurro, il titolo è dello statunitense; LIVE Cobolli-Zverev 6-3, 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro vola in finale dopo una partita perfetta. ll rovescio lungolinea è glaciale: guarda la rimonta di Cobolli su CarabelliL’azzurro parte male ma reagisce con carattere ... msn.com Dritto e rovescio. . "Il nostro governo cerca di convincere gli italiani che i russi odiano l'Italia" Alessandro Orsini (sociologo) a #drittoerovescio - facebook.com facebook