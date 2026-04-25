ll rovescio lungolinea è glaciale | guarda la rimonta di Cobolli su Carabelli

Flavio Cobolli si è qualificato per gli ottavi di finale a Madrid dopo aver superato un match difficile contro Ugo Carabelli. La partita si è conclusa con un rovescio lungolinea decisivo, che ha permesso al tennista di ottenere la vittoria. La sfida ha visto entrambe le giocatori impegnarsi a fondo, ma alla fine Cobolli ha prevalso grazie a un’ultima giocata decisiva.

Flavio Cobolli conquista gli ottavi di finale a Madrid dopo una sfida complicata contro Ugo Carabelli. L’azzurro parte male e perde il primo set al tie-break, ma reagisce con carattere, prende il controllo del match nel secondo parziale e chiude in rimonta al terzo. Una vittoria che conferma la crescita mentale di Cobolli, ora atteso agli ottavi dal paraguaiano Daniel Vallejo. .🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - ll rovescio lungolinea è glaciale: guarda la rimonta di Cobolli su Carabelli Notizie correlate Sinner, il rovescio lungolinea è glaciale: Lehecka reagisce cosìJannik Sinner, battendo in finale Jiri Lehecka con un doppio 6-4, vince anche il torneo di Miami dopo Indian Wells e realizza il Sunshine Double. Leggi anche: Flavio Cobolli piega in rimonta Carabelli e approda al terzo turno a Madrid Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Cobolli-Bergs 6-2 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina il belga e vola ai quarti di finale!; LIVE Cobolli-Zverev 6-3, 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro vola in finale dopo una partita perfetta; LIVE Cobolli-Shelton 2-6 5-7, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: poche energie per l’azzurro, il titolo è dello statunitense; Luciano Darderi sconfitto in rimonta da Kopriva agli ottavi dell’ATP 500 di Monaco. LIVE Cobolli-Carabelli, 6-7, 6-1, 6-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro lotta e accede al terzo turnoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Rovescio lungolinea, giocato in uscita dal servizio, vincente del sudamericano. 30-30 Lungo il diritto ... oasport.it Flavio Cobolli piega in rimonta Carabelli e approda al terzo turno a MadridUna vittoria alla Flavio Cobolli. Il tennista romano (n. 13 del mondo) si è imposto in rimonta nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid contro ... oasport.it Tennis: a Madrid buon debutto per Darderi e Cobolli, cade Paolini. Attesa per Sinner, Musetti e per il match tra giovani stelle Fonseca-Jodar #ANSA - facebook.com facebook #Cobolli-Vallejo, terzo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com