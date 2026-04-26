ChatGPT 5.5 | arriva l’IA autonoma che pianifica e agisce da sola

OpenAI ha annunciato il rilascio di ChatGPT 5.5, una versione aggiornata del suo modello di intelligenza artificiale. Questa nuova versione è in grado di pianificare e gestire autonomamente i compiti senza intervento umano diretto. Le funzionalità includono la capacità di organizzare attività e di adattarsi alle esigenze dell’utente in modo più indipendente rispetto alle versioni precedenti. Il lancio segna un passo avanti nel settore delle intelligenze artificiali autonome.

? Cosa sapere OpenAI rilascia ChatGPT 5.5 con capacità di pianificazione e gestione autonoma dei compiti.. Il nuovo modello permette la delega di processi complessi tramite l'uso di strumenti esterni.. OpenAI ha rilasciato il nuovo modello ChatGPT 5.5, un sistema progettato per operare con una capacità di ragionamento e autonomia superiori rispetto alle versioni precedenti, trasformando radicalmente l’interazione tra uomo e computer. Il passaggio tecnologico è segnato da un’evoluzione nella gestione dei compiti: se fino ad oggi l’utente doveva guidare l’intelligenza artificiale attraverso ogni singolo passaggio operativo, il nuovo modello è in grado di pianificare, utilizzare strumenti esterni, verificare la validità dei propri risultati e gestire le ambiguità del linguaggio senza input continui.🔗 Leggi su Ameve.eu

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ChatGPT 5.2: la mia prova del nuovo modello di OpenAI

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buongiorno non riesco a usare chatgpt, mi potete dare una mano ad arredarlo grazie in anticipo - facebook.com facebook

"Con ChatGPT gratis puoi realizzare i tuoi sogni." Una clamorosa cavolata. Te lo dice uno che sta costruendo una startup da solo, da non programmatore, con agenti AI h24. Costo attuale: circa 2.500 sterline al mese solo di strumenti (senza contare il mio temp x.com